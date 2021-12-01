***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar09.09.2021 tarihinden itibaren Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Genel Müdür Vekili olarak görev yapmakta olan Sayın Seçkin YELMEN, 01.12.2021 tarihi itibari ile asaleten Şirket Genel Müdürü olarak atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980413BIST