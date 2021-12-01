***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 10:03
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
09.09.2021 tarihinden itibaren Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Genel Müdür Vekili olarak görev yapmakta olan Sayın Seçkin YELMEN, 01.12.2021 tarihi itibari ile asaleten Şirket Genel Müdürü olarak atanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980413
BIST
11:121.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 44,20
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.854
En Düşük
1.823
11:1213,5383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1328
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:1215,4097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1168
|Açılış
|: 15,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:12772,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -6,61
|Açılış
|: 772,14
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.925
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.853.025
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.758.918
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|55.121.860
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|60,00
|6.262.206
|% -9,77
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,08
|800.264.420
|% 4,99
|
|SISE
|13,15
|686.402.445
|% 4,78
|
|KRDMD
|8,86
|546.109.893
|% 3,63
|
|GARAN
|11,57
|508.009.683
|% 1,31
|
|SASA
|45,20
|499.026.629
|% 4,15
|
|TSKB
|1,50
|130.969.297
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,24
|211.317.931
|% 2,21
|
|KRDMD
|8,86
|546.109.893
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,27
|137.731.705
|% 1,34
|
|PETKM
|7,97
|460.003.183
|% 2,18
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5284
|13,5383
|% -0,97
|
|Euro
|15,3609
|15,4097
|% -0,75
|
|Sterlin
|17,8731
|17,9627
|% -1,39
|
|Frank
|14,6128
|14,7009
|% -1,46
|
|Riyal
|3,5794
|3,5973
|% -1,46
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,17
|
|Altın Gr.
|772
|772
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,87
|71,87
|2,64
|
Seans Raporu
11:12
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11:26SARKY
Yüzde 7.39 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 495 adet işlem
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11:25XU100
Endeks 1, 853 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 8, 984.00 milyon TL de
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11:24AKFGY
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 307, 728 adet işlem
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11:23IHLGM
Yüzde 5.68 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 210, 960 adet işlem
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11:21FRIGO
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 154, 254 adet işlem