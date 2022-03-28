***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.03.2022 10:41
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Seçkin YELMEN 25.03.2022 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013350
BIST
10:372.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,58
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.182
En Düşük
2.170
10:3714,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0208
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8520
En Düşük
14,8049
10:3716,2740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0209
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
10:37922,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -10,94
|Açılış
|: 922,52
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler10:34
|VAKKO
|13,31
|35.968.300
|% 10,00
|
|ULUSE
|85,15
|482.971
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|14.963.105
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|13.004.091
|% 9,83
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|DZGYO
|2,85
|8.086.310
|% -5,94
|
|ENSRI
|19,47
|111.496.385
|% -4,93
|
|HURGZ
|2,01
|13.081.037
|% -3,37
|
|TTRAK
|240,90
|71.172.423
|% -3,06
|
|THYAO
|28,76
|989.258.948
|% 2,13
|
|SASA
|62,60
|487.140.558
|% 4,33
|
|KARSN
|5,06
|369.598.540
|% 2,22
|
|KRDMD
|15,27
|309.112.552
|% -0,20
|
|EREGL
|32,88
|285.090.277
|% -0,96
|
|ODAS
|1,72
|161.884.689
|% 2,38
|
|KARSN
|5,06
|369.598.540
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,29
|83.541.432
|% 0,44
|
|THYAO
|28,76
|989.258.948
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,90
|112.775.281
|% 0,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8405
|14,8477
|% 0,12
|
|Euro
|16,2612
|16,2738
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,4762
|19,5738
|% -0,08
|
|Frank
|15,8243
|15,9196
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9464
|3,9662
|% 0,12
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-23,50
|
|Altın Gr.
|923
|923
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,21
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,00
|