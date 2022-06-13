***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.06.2022 19:44
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirketimizin 13.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Elif ALTUĞ'un Genel Müdür olarak atanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)'nde belirtilen yasal prosedür tamamlandığında, Genel Müdür olarak görevine başlamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037026
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|698.645.614
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|SEGYO
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|290.756.622
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|YKBNK
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|1.011.451.700
|% -0,42
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|751.117.103
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|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
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|18:05
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|Dolar
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|18,1075
|% 0,53
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|Sterlin
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|21,0041
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|Frank
|17,2418
|17,3456
|% -0,03
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|Riyal
|4,5794
|4,6024
|% 0,71
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|Alış
|Satış
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|1.829
|1.830
|-42,47
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|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-15,06
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.716
|6.849
|-91,00
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|Yarım
|3.297
|3.350
|-45,00
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|Çeyrek
|1.652
|1.674
|-23,00
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|Gümüş.Ons
|21,28
|21,30
|-0,61
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|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,25
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|B. Petrol
|123
|123
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