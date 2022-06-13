***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Elif ALTUĞ'un Genel Müdür olarak atanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)'nde belirtilen yasal prosedür tamamlandığında, Genel Müdür olarak görevine başlamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037026BIST