***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2022 15:22
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 23.03.2022 tarih ve 2022/53-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 9.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanması sureti ile, her bir pay başına 1 TL üzerinden, 1.000.000,00 TL artırılarak 3.000.000,00 TL'den 4.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 13.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-22708 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037194
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0222
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0489
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.007,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.007,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.722.356
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.722.356
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.337.741
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|221.515.465
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.720.056
|% -9,85
|
|TSKB
|2,19
|388.777.767
|% -7,59
|
|ULUUN
|18,30
|100.756.555
|% -6,78
|
|BERA
|12,76
|391.358.153
|% -5,55
|
|THYAO
|46,90
|4.415.194.256
|% -0,21
|
|SASA
|44,72
|2.371.574.243
|% 4,93
|
|EREGL
|30,44
|2.343.783.086
|% -2,25
|
|SISE
|21,94
|2.122.687.116
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,04
|1.185.956.489
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,59
|505.026.001
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|788.373.726
|% -2,33
|
|TSKB
|2,19
|388.777.767
|% -7,59
|
|MOBTL
|1,77
|280.107.459
|% -5,35
|
|ODAS
|2,85
|371.162.552
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2718
|17,2854
|% 0,14
|
|Euro
|17,9977
|18,0265
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6969
|20,8007
|% -0,82
|
|Frank
|17,2024
|17,3060
|% -0,19
|
|Riyal
|4,5915
|4,6145
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,06
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.688
|6.802
|-16,00
|
|Yarım
|3.284
|3.327
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,06
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,33
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem