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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.11.2022 11:18
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük ve İhraç Belgesi Değişikliği & Duyuru Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081339


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BIST En Aktif Hisseler11:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 97,35 157.907.803 % 10,00  
SEYKM 9,57 23.321.303 % 10,00  
OBASE 28,16 30.777.704 % 10,00  
MZHLD 169,40 2.308.922 % 10,00  
OZRDN 17,84 32.010.971 % 9,99  
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11:55 Alış Satış %  
Dolar 18,6193 18,6246 % 0,08  
Euro 19,0765 19,0848 % -0,78  
Sterlin 21,9411 22,0511 % -0,48  
Frank 19,4051 19,5220 % -0,14  
Riyal 4,9392 4,9639 % 0,05  
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11:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 -6,21  
Altın Gr. 1.042 1.043 -3,78  
Cumhuriyet 6.987 7.106 -52,00  
Tam 6.963 7.079 -52,00  
Yarım 3.382 3.461 -25,00  
Çeyrek 1.690 1.730 -13,00  
Gümüş.Ons 20,71 20,76 -0,17  
Gümüş Gr. 12,41 12,43 -0,09  
B. Petrol 87,20 87,20 -0,42  
Seans Raporu 11:55
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