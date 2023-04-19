***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2023 13:57
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140031
BIST
15:085.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,06
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0819,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0821,2747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:081.229,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,43
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KOPOL
|39,40
|729.214.270
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|116.313.001
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,46
|335.187.604
|% 8,01
|
|IMASM
|51,45
|260.143.783
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.172.697
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|SMART
|8,09
|43.244.902
|% -5,05
|
|KERVN
|0,95
|2.717.950
|% -5,00
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|THYAO
|134,30
|1.581.343.637
|% -1,40
|
|KOZAA
|48,20
|1.350.959.090
|% 3,61
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|EKGYO
|6,68
|459.489.717
|% -0,45
|
|YKBNK
|10,19
|470.574.500
|% -0,59
|
|ISCTR
|11,87
|526.293.936
|% -1,17
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3976
|19,4035
|% 0,01
|
|Euro
|21,2629
|21,2930
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,9824
|24,1027
|% -0,21
|
|Frank
|21,4842
|21,6137
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,35
|
|Cumhuriyet
|8.898
|9.033
|67,00
|
|Tam
|8.935
|9.075
|25,00
|
|Yarım
|4.364
|4.443
|12,00
|
|Çeyrek
|2.182
|2.228
|6,00
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21SMART
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 280, 728 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 05 kaybederek (% -0.29 ) 5, 521
-
15:20XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 23, 568.00 milyon TL de
-
15:19BURVA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 389 adet işlem
-
15:18IMASM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 51.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 194 adet işlem