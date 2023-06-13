***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 24.05.2023 tarih ve 2023/106-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 20.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 9.464.310,90 TL'sinin iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler), 6.535.689,10 TL'sinin ise nakden karşılanmak sureti ile her bir pay başına 1 TL üzerinden toplam 16.000.000,00 TL tutarında artırılarak 20.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 12.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38511 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158472BIST