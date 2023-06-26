***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2023 14:50
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162217
BIST
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15:075.724
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 141,27
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:0725,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,6907
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:0728,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,9617
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3954
En Düşük
27,5490
15:071.608,89
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 49,36
|Açılış
|: 1.608,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:07
|GARFA
|38,28
|11.704.554
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|19.895.999
|% 10,00
|
|ACSEL
|71,55
|30.123.350
|% 9,99
|
|CLEBI
|603,50
|93.184.890
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|POLTK
|2.633,00
|43.094.847
|% -4,06
|
|BURVA
|65,25
|21.038.437
|% -3,90
|
|BURCE
|162,90
|23.245.602
|% -2,86
|
|UFUK
|64,50
|3.200.320
|% -2,57
|
|THYAO
|189,80
|6.312.195.549
|% 2,76
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|ASTOR
|59,90
|2.020.510.550
|% 7,16
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|EKGYO
|7,42
|786.320.785
|% 1,92
|
|ISCTR
|14,09
|1.390.252.514
|% 3,22
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9036
|25,9212
|% 2,74
|
|Euro
|28,2398
|28,3954
|% 3,51
|
|Sterlin
|32,8188
|32,9834
|% 2,62
|
|Frank
|28,9116
|29,0857
|% 3,13
|
|Riyal
|6,8818
|6,9163
|% 2,59
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,38
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|49,01
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.597
|10.871
|304,17
|
|Yarım
|5.143
|5.290
|263,00
|
|Çeyrek
|2.580
|2.645
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|0,81
|
|B. Petrol
|74,51
|74,51
|0,50
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22ISSEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 165, 995 adet işlem
-
15:21FORTE
Yüzde 8.87 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 185, 736 adet işlem
-
15:20AKFYE
Yüzde 5.65 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 261, 240 adet işlem
-
15:19GARFA
Yüzde 10.00 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 579 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 50, 235.00 milyon TL de