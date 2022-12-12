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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

12.12.2022 11:36
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İçtüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086576


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KOZAL 466,80 1.492.724.520 % 9,99  
POLTK 1.272,60 16.753.412 % 9,99  
VKING 18,84 2.947.943 % 9,98  
CRFSA 68,85 46.836.083 % 9,98  
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Altın Gr. 1.074 1.074 -1,94  
Cumhuriyet 7.198 7.307 -24,00  
Tam 7.244 7.292 27,00  
Yarım 3.508 3.565 13,00  
Çeyrek 1.759 1.782 7,00  
Gümüş.Ons 23,43 23,46 0,02  
Gümüş Gr. 14,03 14,05 0,00  
B. Petrol 75,41 75,41 -0,69  
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