***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
12.12.2022 11:36
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086576
BIST
14:135.213
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 207,51
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
14:1318,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
14:1319,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0667
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7045
En Düşük
19,5838
14:131.074,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.074,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler14:13
|HUNER
|14,09
|73.759.278
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|1.492.724.520
|% 9,99
|
|POLTK
|1.272,60
|16.753.412
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|2.947.943
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|46.836.083
|% 9,98
|
|EMNIS
|60,05
|2.743.409
|% -9,97
|
|DOKTA
|51,95
|86.505.321
|% -5,29
|
|IDGYO
|4,80
|15.048.016
|% -4,95
|
|IDEAS
|48,58
|53.044.800
|% -4,37
|
|MRGYO
|4,94
|63.435.576
|% -4,26
|
|THYAO
|142,90
|6.639.338.953
|% 1,35
|
|SAHOL
|41,16
|6.357.127.662
|% 2,64
|
|ASELS
|56,60
|3.815.209.024
|% 5,79
|
|YKBNK
|11,83
|3.487.450.783
|% 4,23
|
|AKBNK
|17,58
|3.168.608.998
|% 5,46
|
|EKGYO
|7,72
|2.761.160.788
|% 2,12
|
|YKBNK
|11,83
|3.487.450.783
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,84
|753.784.035
|% 6,77
|
|ISCTR
|11,35
|2.823.256.554
|% 7,38
|
|TSKB
|4,29
|963.160.270
|% 8,33
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6404
|18,6487
|% 0,04
|
|Euro
|19,6957
|19,7018
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,8383
|22,9528
|% 0,25
|
|Frank
|19,9197
|20,0397
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,01
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|7.198
|7.307
|-24,00
|
|Tam
|7.244
|7.292
|27,00
|
|Yarım
|3.508
|3.565
|13,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.782
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|0,00
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|-0,69
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28TAVHL
Yüzde 7.77 oranında artışla 95.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 718, 147 adet işlem
-
14:27SASA
Yüzde 9.92 oranında artışla 125.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 491, 598 adet işlem
-
14:26AYDEM
Yüzde 7.39 oranında artışla 26.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 882, 127 adet işlem
-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 242, 36 artarak (% 4.53 ) 5, 598
-
14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, SKBNK