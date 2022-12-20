***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
20.12.2022 23:34
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma ODTÜ TEKNOKENT Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088705
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0019,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0555
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8648
En Düşük
19,8070
18:001.090,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.090,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.088,25
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6469
|18,6563
|% 0,02
|
|Euro
|19,7968
|19,8648
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6474
|22,7610
|% 0,04
|
|Frank
|20,0482
|20,1690
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,21
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.333
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.562
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
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17:59TRCAS
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17:57XU100
Endeks 5, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 127, 732.00 milyon TL de
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17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
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17:56DITAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
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17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem