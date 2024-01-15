***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
15.01.2024 15:47
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma Katılım GSYF İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240138
BIST
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16:498.049
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 62,19
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4930,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 30,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4932,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:491.987,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.987,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AZTEK
|129,00
|75.400.734
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.971.118
|% 9,95
|
|TATEN
|34,94
|186.422.087
|% 9,94
|
|AGROT
|16,85
|278.987.752
|% 9,42
|
|IZINV
|39,26
|16.767.475
|% 9,18
|
|ENSRI
|30,00
|70.621.835
|% -3,47
|
|GRTRK
|46,98
|46.233.203
|% -3,41
|
|ICUGS
|11,83
|6.050.217
|% -2,95
|
|BEGYO
|4,30
|411.669.802
|% -2,49
|
|OZSUB
|26,82
|136.498.475
|% -2,47
|
|KBORU
|72,55
|2.007.166.188
|% 8,28
|
|ASTOR
|104,00
|1.995.437.959
|% 3,07
|
|CATES
|59,55
|1.471.479.286
|% 6,82
|
|EKOS
|54,95
|1.005.146.393
|% 2,61
|
|ALFAS
|96,20
|894.845.543
|% 4,91
|
|BEGYO
|4,30
|411.669.802
|% -2,49
|
|MHRGY
|5,22
|177.641.139
|% 0,38
|
|KBORU
|72,55
|2.007.166.188
|% 8,28
|
|CATES
|59,55
|1.471.479.286
|% 6,82
|
|REEDR
|24,50
|547.481.049
|% 0,49
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0986
|30,1019
|% 0,01
|
|Euro
|32,9859
|33,0011
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,1803
|38,3718
|% -0,17
|
|Frank
|35,0992
|35,3106
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0019
|8,0421
|% -0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|913,97
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|974,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,32
|77,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,64
|2.053,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
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