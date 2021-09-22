***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2021 17:07
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964864
BIST
17:371.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,13
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.385
17:378,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:3710,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:37494,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,85
|Açılış
|: 494,10
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:37
|YEOTK
|60,50
|19.051.813
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.015.892
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|140.151.453
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.414.537
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.082.726
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.274.089
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|62.379.165
|% -9,72
|
|KTSKR
|58,95
|47.898.225
|% -8,25
|
|NIBAS
|8,79
|17.385.091
|% -7,38
|
|BJKAS
|6,31
|188.263.402
|% -6,79
|
|THYAO
|13,09
|1.054.410.144
|% 0,31
|
|GARAN
|9,35
|989.050.220
|% 1,85
|
|EREGL
|16,61
|706.076.538
|% 3,42
|
|TRILC
|12,92
|639.272.635
|% -3,87
|
|KRDMD
|6,38
|617.047.960
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,42
|311.523.705
|% 1,68
|
|GARAN
|9,35
|989.050.220
|% 1,85
|
|KRDMD
|6,38
|617.047.960
|% 1,11
|
|THYAO
|13,09
|1.054.410.144
|% 0,31
|
|PETKM
|6,27
|460.454.508
|% 2,28
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6391
|8,6413
|% 0,16
|
|Euro
|10,1437
|10,1497
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,7643
|11,8233
|% 0,12
|
|Frank
|9,3414
|9,3977
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2988
|2,3103
|% 0,23
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,76
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|1,41
|
Seans Raporu
17:37
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17:51TSGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 878, 950 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 9, 527.00 milyon TL de
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17:50ISDMR
Yüzde 4.66 oranında artışla 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 725, 670 adet işlem
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17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAA, HALKB
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17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 19 artarak (% 1.08 ) 1, 231