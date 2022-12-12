***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.12.2022 11:45
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086580
BIST
16:015.181
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 175,83
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:0118,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:0119,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0621
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:011.072,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.072,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:59
|HUNER
|14,09
|76.528.428
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.875.374
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|152.083.468
|% 9,97
|
|OZSUB
|19,86
|89.718.073
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|124.471.547
|% -6,84
|
|IDEAS
|48,12
|61.892.919
|% -5,28
|
|MRGYO
|4,95
|72.502.669
|% -4,07
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|142,90
|8.341.495.783
|% 1,35
|
|SAHOL
|40,96
|7.375.928.811
|% 2,14
|
|ASELS
|57,50
|5.690.173.986
|% 7,48
|
|YKBNK
|11,66
|4.182.718.312
|% 2,73
|
|EREGL
|41,46
|4.167.641.204
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,78
|3.774.765.502
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,81
|1.052.474.838
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,66
|4.182.718.312
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,20
|3.399.073.820
|% 5,96
|
|TSKB
|4,23
|1.254.608.848
|% 6,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6415
|18,6465
|% 0,03
|
|Euro
|19,6875
|19,6970
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,8256
|22,9401
|% 0,20
|
|Frank
|19,9086
|20,0285
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% -0,03
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|7.199
|7.308
|-23,00
|
|Tam
|7.232
|7.279
|14,00
|
|Yarım
|3.502
|3.559
|7,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.779
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-0,49
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14INFO
Yüzde 8.58 oranında artışla 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 663, 015 adet işlem
-
16:13KOZAL
Yüzde 9.35 oranında artışla 464.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 041, 855 adet işlem
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 213, 2 artarak (% 3.98 ) 5, 569
-
16:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, YKBNK
-
16:11XU100
Endeks 5, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 62 üstünde . İşlem hacmi 102, 074.00 milyon TL de