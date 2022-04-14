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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2022 16:19
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Alev SAĞIROĞLU Yönetici 21.06.2021 +90 216 636 4111 alev.sagiroglu@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı
Ayşe Asiye YİĞİT Uzman 15.03.2021 +90 216 636 4694 asiye.yigit@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı 907106

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Evet
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Evet
SATI BALCI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.09.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
METİN ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2022

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENGİZ YÖNEZER Genel Müdür Vekili Bankacı Müdür

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cengiz YÖNEZER Genel Müdür Vekili
Alev SAĞIROĞLU Yönetici
Merve YAŞAROĞLU Yönetici
Batuhan ULUTUNCEL Yönetici Yardımcısı
Ayşe Asiye YİĞİT Uzman
Umut ERKAN Uzman Yarm/1020636


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