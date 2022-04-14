***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAlev SAĞIROĞLU Yönetici 21.06.2021 +90 216 636 4111 alev.sagiroglu@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 LisansıAyşe Asiye YİĞİT Uzman 15.03.2021 +90 216 636 4694 asiye.yigit@kalkinma.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı 907106Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı EvetSEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı EvetSATI BALCI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.09.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye DeğilMETİN ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2022Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCENGİZ YÖNEZER Genel Müdür Vekili Bankacı MüdürŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCengiz YÖNEZER Genel Müdür VekiliAlev SAĞIROĞLU YöneticiMerve YAŞAROĞLU YöneticiBatuhan ULUTUNCEL Yönetici YardımcısıAyşe Asiye YİĞİT UzmanUmut ERKAN Uzman Yarm/1020636BIST