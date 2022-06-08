***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2022 14:26
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 3000000 TRY 1 TRY 100 İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035714
BIST
14:342.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,34
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:3417,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4258
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1800
En Düşük
16,7519
14:3418,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,5266
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,4999
En Düşük
17,8912
14:341.021,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 24,00
|Açılış
|: 1.021,39
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.021,71
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:32
|EMKEL
|2,61
|26.293.963
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,50
|315.013.727
|% 9,22
|
|MAGEN
|13,38
|61.002.971
|% 8,87
|
|FONET
|12,00
|54.355.344
|% 8,50
|
|TMSN
|31,16
|286.217.654
|% 7,67
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,50
|65.630.729
|% -9,09
|
|RALYH
|11,88
|56.634.816
|% -7,55
|
|OYYAT
|79,15
|48.586.249
|% -6,88
|
|TOASO
|69,15
|1.112.537.370
|% -5,73
|
|THYAO
|48,88
|3.839.996.521
|% 0,87
|
|SISE
|23,04
|2.304.117.921
|% -0,17
|
|KRDMD
|15,29
|1.314.837.195
|% 1,12
|
|EREGL
|34,96
|1.267.295.830
|% 0,75
|
|SASA
|44,18
|1.233.866.347
|% 1,61
|
|SEGYO
|1,27
|343.204.080
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,87
|498.098.564
|% 1,06
|
|TSKB
|2,41
|391.590.794
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,18
|572.613.052
|% -1,65
|
|YKBNK
|4,82
|616.942.189
|% -1,23
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1664
|17,1737
|% 2,50
|
|Euro
|18,4610
|18,4941
|% 2,90
|
|Sterlin
|21,4853
|21,5930
|% 2,17
|
|Frank
|17,5127
|17,6182
|% 2,08
|
|Riyal
|4,5613
|4,5841
|% 2,43
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,83
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,41
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|155,00
|
|Tam
|6.775
|6.946
|161,10
|
|Yarım
|3.275
|3.360
|77,93
|
|Çeyrek
|1.642
|1.680
|38,97
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,01
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
|