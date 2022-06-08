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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2022 14:26
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 3000000 TRY 1 TRY 100 İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035714


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,61 26.293.963 % 9,66  
ULUUN 22,50 315.013.727 % 9,22  
MAGEN 13,38 61.002.971 % 8,87  
FONET 12,00 54.355.344 % 8,50  
TMSN 31,16 286.217.654 % 7,67  
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14:32 Alış Satış %  
Dolar 17,1664 17,1737 % 2,50  
Euro 18,4610 18,4941 % 2,90  
Sterlin 21,4853 21,5930 % 2,17  
Frank 17,5127 17,6182 % 2,08  
Riyal 4,5613 4,5841 % 2,43  
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14:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.851 -1,83  
Altın Gr. 1.020 1.020 22,41  
Cumhuriyet 6.804 6.907 155,00  
Tam 6.775 6.946 161,10  
Yarım 3.275 3.360 77,93  
Çeyrek 1.642 1.680 38,97  
Gümüş.Ons 21,97 22,01 -0,23  
Gümüş Gr. 12,10 12,11 0,12  
B. Petrol 122 122 1,08  
Seans Raporu 14:32
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