***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2022 15:07
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 4000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042146
BIST
16:262.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 22,75
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:2617,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2566
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:2617,5668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0993
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:26976,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 14,08
|Açılış
|: 976,91
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:25
|POLHO
|4,52
|65.471.237
|% 9,98
|
|KONYA
|991,60
|44.409.568
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.229
|% 9,97
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|GSDHO
|3,86
|198.988.103
|% 9,35
|
|ULUSE
|186,30
|9.947.024
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,12
|23.238.383
|% -8,95
|
|AKGRT
|2,55
|30.048.382
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,10
|2.968.303
|% -4,92
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,82
|3.838.363.355
|% 1,74
|
|EREGL
|26,48
|1.652.107.356
|% 1,53
|
|SISE
|21,08
|1.265.746.678
|% 0,38
|
|TUPRS
|245,70
|973.814.597
|% -3,72
|
|HEKTS
|30,74
|970.559.034
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,76
|683.853.225
|% -1,08
|
|TSKB
|2,06
|219.148.446
|% 6,19
|
|YKBNK
|4,22
|390.880.555
|% 1,20
|
|THYAO
|47,82
|3.838.363.355
|% 1,74
|
|ODAS
|2,78
|220.577.906
|% 0,00
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2175
|17,2318
|% 1,52
|
|Euro
|17,5466
|17,5645
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,4658
|20,5684
|% 1,18
|
|Frank
|17,6752
|17,7816
|% 1,31
|
|Riyal
|4,5748
|4,5977
|% 1,52
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-1,02
|
|Altın Gr.
|978
|978
|15,65
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.574
|6.659
|57,00
|
|Yarım
|3.218
|3.256
|28,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.627
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,20
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,64
|