***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 17:24
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Evet
ELİF ALTUĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 18.07.2022 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Evet
SATI BALCI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.09.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ELİF ALTUĞ Genel Müdür
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Elif ALTUĞ Genel Müdür
Cengiz YÖNEZER Daire Başkanı
Barış Çivici Daire Başkanı
Alev SAĞIROĞLU Yönetici
Merve YAŞAROĞLU Yönetici
Fatih Kuz Yönetici
Onur İPEK Yönetici Yardımcısı
Şükriye Ünal Yönetici Yardımcısı
Ayşe Asiye YİĞİT Kıdemli Uzman
İrem Bilaloğlu Kıdemli Uzman
İbrahim Balkış Kıdemli Uzman
Umut ERKAN Uzman Yardımcısı
Beyza Yakıcı Uzman Yardımcısı
Ali Kınaş Uzman Yardımcısı
Müge Yılmaz Asistan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059685
BIST