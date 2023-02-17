***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2023 15:58
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Elif ALTUĞ Genel Müdür
Cengiz YÖNEZER Daire Başkanı
Barış ÇİVİCİ Daire Başkanı
Merve YAŞAROĞLU Yönetici
Fatih KUZ Yönetici
Onur İPEK Yönetici Yardımcısı
Şükriye ÜNAL Yönetici Yardımcısı
İrem BİLALOĞLU Kıdemli Uzman
İbrahim BALKIŞ Kıdemli Uzman
Umut ERKAN Uzman Yardımcısı
Beyza YAKICI Uzman Yardımcısı
Ali KINAŞ Uzman Yardımcısı
Müge YILMAZ Asistan
Sercan SARI Müdür
Çiğdem ŞENGÜN Yetkili Yardımcısı
Erman GENÇ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114816
BIST
17:025.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,68
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
17:0218,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
17:0220,0989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0501
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
17:021.108,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.108,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler17:02
|DYOBY
|21,78
|32.371.543
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|251.915.364
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.078.888
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|82.121.718
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|54.663.172
|% 9,97
|
|KOZAL
|26,24
|3.353.107.626
|% -95,00
|
|LIDER
|97,20
|21.187.326
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.582.523
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|773.808.042
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|128.943.033
|% -9,94
|
|EREGL
|44,18
|4.863.611.444
|% -0,72
|
|KRDMD
|20,42
|4.738.000.922
|% 6,19
|
|TUPRS
|624,80
|3.642.859.971
|% -0,89
|
|THYAO
|140,20
|3.542.462.554
|% 0,14
|
|KOZAL
|26,24
|3.353.107.626
|% -95,00
|
|KRDMD
|20,42
|4.738.000.922
|% 6,19
|
|KOZAL
|26,24
|3.353.107.626
|% -95,00
|
|EREGL
|44,18
|4.863.611.444
|% -0,72
|
|AKBNK
|15,98
|1.734.399.176
|% -0,75
|
|EKGYO
|7,37
|750.011.946
|% 0,82
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8632
|18,8676
|% 0,11
|
|Euro
|20,0919
|20,0989
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,5078
|22,6207
|% -0,10
|
|Frank
|20,1914
|20,3131
|% -0,43
|
|Riyal
|5,0145
|5,0397
|% 0,10
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-8,06
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.546
|7.600
|-56,00
|
|Yarım
|3.686
|3.719
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.860
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,32
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-2,61
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17ODAS
Yüzde 5.14 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 532, 757 adet işlem
-
17:16SAMAT
Yüzde 8.07 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 410, 038 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 0.30 ) 5, 627
-
17:15XU100
Endeks 5, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 52, 873.00 milyon TL de
-
17:15POLHO
Yüzde 6.32 oranında artışla 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 905, 450 adet işlem