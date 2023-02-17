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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.02.2023 15:58
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Elif ALTUĞ Genel Müdür
Cengiz YÖNEZER Daire Başkanı
Barış ÇİVİCİ Daire Başkanı
Merve YAŞAROĞLU Yönetici
Fatih KUZ Yönetici
Onur İPEK Yönetici Yardımcısı
Şükriye ÜNAL Yönetici Yardımcısı
İrem BİLALOĞLU Kıdemli Uzman
İbrahim BALKIŞ Kıdemli Uzman
Umut ERKAN Uzman Yardımcısı
Beyza YAKICI Uzman Yardımcısı
Ali KINAŞ Uzman Yardımcısı
Müge YILMAZ Asistan
Sercan SARI Müdür
Çiğdem ŞENGÜN Yetkili Yardımcısı
Erman GENÇ Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114816


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DYOBY 21,78 32.371.543 % 10,00  
KONYA 3.945,50 251.915.364 % 10,00  
CMBTN 674,30 62.078.888 % 10,00  
NIBAS 20,94 82.121.718 % 9,98  
PNLSN 39,50 54.663.172 % 9,97  
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Riyal 5,0145 5,0397 % 0,10  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 -8,06  
Altın Gr. 1.108 1.108 -4,96  
Cumhuriyet 7.518 7.631 -4,00  
Tam 7.546 7.600 -56,00  
Yarım 3.686 3.719 -27,00  
Çeyrek 1.843 1.860 -13,00  
Gümüş.Ons 21,30 21,32 -0,28  
Gümüş Gr. 12,91 12,93 -0,16  
B. Petrol 82,53 82,53 -2,61  
Seans Raporu 17:02
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