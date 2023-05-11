***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı EvetELİF ALTUĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 18.07.2022 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi EvetSEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi EvetSATI BALCI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.09.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye DeğilYEŞİM ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2023 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150395BIST