***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2023 12:03
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Evet
ELİF ALTUĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 18.07.2022 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Evet
SATI BALCI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.09.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
YEŞİM ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2023 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150395
BIST
14:164.741
En Yüksek
|Değişim
|: 5,48%
|| 246,42
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1619,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1621,3922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0521
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:161.278,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.278,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:16
|HALKB
|11,33
|453.172.687
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|310.378.978
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|ARSAN
|7,20
|3.855.974
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|853.533.735
|% -9,94
|
|GENTS
|5,14
|37.326.097
|% -9,82
|
|ISCTR
|14,07
|4.703.368.602
|% 9,75
|
|KCHOL
|96,45
|3.282.575.821
|% 9,79
|
|THYAO
|134,80
|3.023.234.516
|% 6,31
|
|YKBNK
|11,49
|2.724.201.335
|% 9,53
|
|SISE
|39,56
|2.144.028.904
|% 7,68
|
|ISCTR
|14,07
|4.703.368.602
|% 9,75
|
|YKBNK
|11,49
|2.724.201.335
|% 9,53
|
|SKBNK
|2,39
|298.641.852
|% 6,70
|
|AKBNK
|18,33
|2.060.659.512
|% 9,04
|
|EKGYO
|5,66
|584.433.660
|% 3,85
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5553
|19,5595
|% 0,11
|
|Euro
|21,3866
|21,3922
|% -0,24
|
|Sterlin
|24,5801
|24,7033
|% -0,01
|
|Frank
|21,8055
|21,9368
|% -0,27
|
|Riyal
|5,1996
|5,2257
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|4,01
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.309
|9.588
|39,74
|
|Yarım
|4.605
|4.750
|14,00
|
|Çeyrek
|2.295
|2.368
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,69
|-0,26
|
|B. Petrol
|76,36
|76,36
|-0,05
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:32ISCTR
Yüzde 9.75 oranında artışla 14.07 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 420, 734 adet işlem
-
14:31XU100
Endeks 4, 743 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 53 üstünde . İşlem hacmi 45, 088.00 milyon TL de
-
14:30HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 294, 055 adet işlem
-
14:29GARAN
Yüzde 9.58 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 398, 654 adet işlem
-
14:28VAKBN
Yüzde 8.89 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 029, 798 adet işlem