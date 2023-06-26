***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.06.2023 17:17
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Elif ALTUĞ Genel Müdür
Cengiz YÖNEZER Daire Başkanı
Barış ÇİVİCİ Daire Başkanı
Merve YAŞAROĞLU Yönetici
Fatih KUZ Yönetici
Onur İPEK Yönetici Yardımcısı
Şükriye ÜNAL Yönetici Yardımcısı
İrem BİLALOĞLU Kıdemli Uzman
İbrahim BALKIŞ Kıdemli Uzman
Umut ERKAN Uzman Yardımcısı
Beyza YAKICI Uzman Yardımcısı
Ali KINAŞ Uzman Yardımcısı
Mihriban Mantaroğlu Asistan
Sercan SARI Müdür
Çiğdem ŞENGÜN Yetkili Yardımcısı
Erman GENÇ Yönetici
Mehmet Berkay AKYÜZ Kıdemli Uzman
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162368
BIST
'
18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,4834
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,6617
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.589,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 29,94
|Açılış
|: 1.589,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.248,50
|320.777.256
|% 10,00
|
|MARKA
|9,68
|25.654.643
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|163.905.194
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.979.515
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.191.140
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,40
|2.247.616
|% -9,18
|
|DIRIT
|6,60
|529.241
|% -5,44
|
|BURVA
|64,25
|34.280.169
|% -5,38
|
|POLTK
|2.611,20
|55.451.770
|% -4,85
|
|BURCE
|162,20
|32.174.124
|% -3,28
|
|THYAO
|190,70
|8.706.328.328
|% 3,25
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|ASTOR
|60,10
|3.415.397.220
|% 7,51
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|EKGYO
|7,46
|1.272.710.483
|% 2,47
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|ZOREN
|3,23
|513.295.409
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6948
|25,7158
|% 1,92
|
|Euro
|28,0166
|28,0778
|% 2,35
|
|Sterlin
|32,4993
|32,6623
|% 1,62
|
|Frank
|28,5434
|28,7153
|% 1,82
|
|Riyal
|6,8140
|6,8482
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|25,74
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.070
|5.251
|224,00
|
|Çeyrek
|2.543
|2.625
|111,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|18,79
|18,81
|0,59
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ACSEL
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 963 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TOASO, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 39 artarak (% 2.71 ) 5, 169
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BRISA, YAPRK, OTTO, IMASM, MTRYO, MAKTK, OYLUM, LUKSK, GARFA
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17:58
AYCES, BRYAT, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında