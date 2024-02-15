***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.02.2024 15:18
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Elif ALTUĞ Genel Müdür
Cengiz YÖNEZER Daire Başkanı
Barış ÇİVİCİ Daire Başkanı
Merve YAŞAROĞLU Müdür
Fatih KUZ Yönetici
Onur İPEK Yönetici Yardımcısı
Şükriye ÜNAL Yönetici Yardımcısı
İrem BİLALOĞLU Kıdemli Uzman
İbrahim BALKIŞ Yönetici Yardımcısı
Umut ERKAN Uzman Yardımcısı
Veysel YILDIZ Yetkili Yardımcısı
Burcu ŞENGÜL Yönetici Asistanı
Sercan SARI Müdür
Çiğdem ŞENGÜN Yetkili Yardımcısı
Erman GENÇ Yönetici
Mehmet Berkay AKYÜZ Kıdemli Uzman
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249768
BIST
'
16:469.262
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 189,73
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:4630,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 30,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:4633,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,2007
|Açılış
|: 33,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:461.980,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.980,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ERCB
|158,60
|312.983.750
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.495.713
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|79.771.193
|% 9,99
|
|NIBAS
|24,00
|105.637.484
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,56
|132.992.389
|% -7,48
|
|PEKGY
|32,48
|189.382.529
|% -6,51
|
|MARBL
|24,04
|531.226.462
|% -6,31
|
|MNDRS
|12,87
|252.565.945
|% -5,37
|
|AYDEM
|26,82
|154.407.004
|% -4,96
|
|THYAO
|286,75
|11.629.760.280
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.335.395.555
|% 9,96
|
|GUBRF
|218,60
|8.858.240.807
|% 6,22
|
|ISCTR
|28,04
|6.894.300.322
|% 0,79
|
|EREGL
|47,14
|5.383.687.268
|% 1,16
|
|EKGYO
|10,51
|2.894.346.561
|% 1,06
|
|ISCTR
|28,04
|6.894.300.322
|% 0,79
|
|SASA
|44,16
|9.335.395.555
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,75
|1.017.392.044
|% 2,59
|
|ZOREN
|5,34
|1.045.822.787
|% 1,91
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7257
|30,7474
|% 0,01
|
|Euro
|33,1989
|33,2145
|% 0,61
|
|Sterlin
|38,5148
|38,7079
|% 0,03
|
|Frank
|34,7478
|34,9571
|% 0,51
|
|Riyal
|8,1719
|8,2129
|% -0,05
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|897,26
|898,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,66
|958,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,42
|81,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,75
|2.003,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:02GLRYH
Yüzde 8.31 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 184, 236 adet işlem
-
17:01EYGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 12.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 854, 645 adet işlem
-
17:00NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 586, 146 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 211, 82 artarak (% 2.20 ) 9, 848
-
16:59XU100
Endeks 9, 265 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 124, 700.00 milyon TL de