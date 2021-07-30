***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.07.2021 23:44
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2021
Karar Sayısı
2021/27-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953929
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.380
18:058,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
18:0510,0553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
18:05491,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -6,12
|Açılış
|: 491,35
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
490,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|88.288.744
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.163.760
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.845.159
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.604.013
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4432
|8,4445
|% -0,13
|
|Euro
|10,0201
|10,0553
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6725
|11,7310
|% -0,87
|
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2382
|2,2495
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-14,24
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,01
|