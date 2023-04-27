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***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.04.2023 20:30
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2023
Karar Sayısı
2023/104-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereğince hazırlanan ve ilişikte sunulan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142260


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Altın Gr. 1.243 1.243 0,94  
Cumhuriyet 8.997 9.133 -66,00  
Tam 9.092 9.288 -14,00  
Yarım 4.438 4.541 -1,00  
Çeyrek 2.226 2.281 -7,00  
Gümüş.Ons 24,93 24,95 0,04  
Gümüş Gr. 15,57 15,59 0,05  
B. Petrol 78,23 78,23 0,51  
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