***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.07.2023 00:57
***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2023
Karar Sayısı
2023/111-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereğince hazırlanan ve ilişikte sunulan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176080
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0854
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
26,9875
En Düşük
26,9061
18:0529,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0387
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,6274
En Düşük
29,4967
18:051.688,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.688,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.688,97
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9326
|26,9675
|% 0,24
|
|Euro
|29,5873
|29,5974
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,3831
|34,5555
|% 0,06
|
|Frank
|30,8988
|31,0849
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1635
|7,1995
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.687
|1.688
|2,92
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.026
|11.164
|21,00
|
|Yarım
|5.505
|5.608
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|0,05
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
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17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
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17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem