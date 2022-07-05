***KGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO.E) payında 06/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/08/2022'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, KGYO payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 06/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)HARUN ÇAKMAK (38585333)Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/08/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041824BIST