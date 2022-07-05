***KGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.07.2022 18:33
***KGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO.E) payında 06/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/08/2022'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, KGYO payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 06/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
HARUN ÇAKMAK (38585333)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/08/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041824
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0517,0097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1835
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0809
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3779
18:05964,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -13,04
|Açılış
|: 964,73
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
963,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-38,27
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-13,28
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.468
|6.580
|-46,00
|
|Yarım
|3.166
|3.217
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.608
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,32
|
|B. Petrol
|103
|103
|-10,91
|