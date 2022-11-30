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***KGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

30.11.2022 19:37
***KGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***KGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [KGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/12/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve  Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Hüseyin Arif ONUR
    44576176

    İbrahim  SAVUR
    28188763

    Mustafa  Cem PEHLİVAN
    44776792

    Mustafa  GÖKTEPE
    43954890

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/02/2023'tür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083242


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Tam 7.009 7.082 15,00  
Yarım 3.399 3.462 7,00  
Çeyrek 1.705 1.731 4,00  
Gümüş.Ons 21,59 21,62 0,36  
Gümüş Gr. 12,92 12,94 0,20  
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