***KGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
30.11.2022 19:37
***KGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [KGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/12/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Hüseyin Arif ONUR
44576176
İbrahim SAVUR
28188763
Mustafa Cem PEHLİVAN
44776792
Mustafa GÖKTEPE
43954890
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/02/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083242
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0213
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.050,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.050,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6260
|18,6302
|% -0,04
|
|Euro
|19,2160
|19,2254
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,1925
|22,3038
|% -0,03
|
|Frank
|19,5454
|19,6631
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,27
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|1,32
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.009
|7.082
|15,00
|
|Yarım
|3.399
|3.462
|7,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.731
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,94
|0,20
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|2,32
|