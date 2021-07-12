***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 12:31
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950226
BIST
13:461.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
13:468,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
13:4610,2377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0549
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2238
13:46500,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,23
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,62
BIST En Aktif Hisseler13:46
|VBTYZ
|13,72
|44.984.272
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.688.018
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.417.167
|% 9,73
|
|IDGYO
|1,93
|20.065.150
|% 7,82
|
|ERBOS
|142,90
|113.542.037
|% 6,80
|
|AVHOL
|5,33
|9.740.880
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.030.224
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,50
|9.837.768
|% -9,92
|
|KGYO
|5,42
|6.404.565
|% -8,91
|
|BRMEN
|1,86
|77.207
|% -7,00
|
|GARAN
|8,71
|708.995.448
|% 2,11
|
|KRDMD
|7,29
|394.064.545
|% 0,97
|
|THYAO
|13,46
|364.769.547
|% -0,81
|
|PETKM
|5,46
|338.044.251
|% 0,37
|
|EREGL
|18,40
|305.359.750
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,30
|212.409.648
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,07
|89.211.379
|% -2,73
|
|GARAN
|8,71
|708.995.448
|% 2,11
|
|PETKM
|5,46
|338.044.251
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,29
|394.064.545
|% 0,97
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6336
|8,6373
|% -0,24
|
|Euro
|10,2328
|10,2377
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,9303
|11,9901
|% -0,57
|
|Frank
|9,3910
|9,4476
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2964
|2,3080
|% -0,22
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,43
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.296
|3.378
|-22,91
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-11,08
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,54
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-1,19
|