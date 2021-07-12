***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 13:49
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950240
BIST
14:061.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:068,6396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0185
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:0610,2412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0514
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:06499,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,65
|Açılış
|: 499,76
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:06
|VBTYZ
|13,72
|45.068.746
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.442.832
|% 9,73
|
|ERBOS
|143,80
|115.953.198
|% 7,47
|
|EDIP
|3,09
|27.354.555
|% 7,29
|
|AVHOL
|5,33
|9.824.220
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.174.154
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,50
|11.170.797
|% -9,92
|
|KGYO
|5,37
|6.724.624
|% -9,75
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,74
|747.752.629
|% 2,46
|
|KRDMD
|7,29
|400.673.312
|% 0,97
|
|THYAO
|13,45
|375.037.461
|% -0,88
|
|PETKM
|5,46
|338.909.650
|% 0,37
|
|EREGL
|18,43
|313.589.332
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,30
|212.801.391
|% 0,88
|
|GARAN
|8,74
|747.752.629
|% 2,46
|
|PEKGY
|1,08
|89.713.308
|% -1,82
|
|PETKM
|5,46
|338.909.650
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,29
|400.673.312
|% 0,97
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6375
|8,6396
|% -0,21
|
|Euro
|10,2366
|10,2412
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9339
|11,9937
|% -0,54
|
|Frank
|9,3903
|9,4469
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2954
|2,3069
|% -0,26
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,30
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|-20,57
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|-9,95
|
|Çeyrek
|799
|818
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|-1,16
|