***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:16
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955268
BIST
10:061.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.433
10:068,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:0610,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0231
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1511
En Düşük
10,0744
10:06494,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 494,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:06
|PENTA
|48,78
|5.793.213
|% 9,96
|
|VBTYZ
|22,98
|4.081.937
|% 9,95
|
|DAGI
|3,55
|20.415.697
|% 9,91
|
|KTSKR
|35,20
|4.171.824
|% 9,25
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|AGYO
|2,87
|10.469.860
|% -9,75
|
|DERIM
|9,89
|360.143
|% -5,18
|
|KATMR
|3,09
|7.179.565
|% -4,04
|
|KRSTL
|1,91
|1.100.582
|% -4,02
|
|GSDDE
|5,37
|83.711
|% -3,76
|
|GENIL
|12,36
|165.427.036
|% 4,57
|
|SASA
|30,58
|94.431.599
|% 3,10
|
|THYAO
|12,83
|67.081.272
|% 0,55
|
|IZMDC
|3,07
|59.067.954
|% 2,68
|
|ESCAR
|17,25
|43.521.298
|% -0,12
|
|IZMDC
|3,07
|59.067.954
|% 2,68
|
|GENIL
|12,36
|165.427.036
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,83
|16.777.911
|% 1,10
|
|DAGI
|3,55
|20.415.697
|% 9,91
|
|THYAO
|12,83
|67.081.272
|% 0,55
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5613
|8,5659
|% 0,54
|
|Euro
|10,1229
|10,1300
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,8589
|11,9184
|% 0,24
|
|Frank
|9,3778
|9,4343
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2715
|2,2829
|% 0,29
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,03
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|0,45
|