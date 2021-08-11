***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 14:29
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957263
BIST
15:271.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -19,70
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
15:278,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
15:2710,1678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0741
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
15:27483,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,13
|Açılış
|: 483,68
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
485,71
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:25
|MARKA
|5,06
|3.105.018
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.193.279
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|11.837.270
|% 9,98
|
|KARYE
|13,06
|92.473.768
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.574.073
|% 9,79
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|353.449
|% -9,93
|
|EDATA
|15,91
|21.981.650
|% -9,09
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|RODRG
|16,45
|9.809.877
|% -7,79
|
|KRDMD
|8,04
|1.624.083.530
|% 0,37
|
|GARAN
|9,13
|942.922.806
|% 0,22
|
|EREGL
|19,40
|855.980.694
|% -1,57
|
|SISE
|8,35
|838.950.373
|% -0,48
|
|GENIL
|16,46
|805.286.751
|% 4,64
|
|KRDMD
|8,04
|1.624.083.530
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,44
|306.778.426
|% -2,01
|
|GARAN
|9,13
|942.922.806
|% 0,22
|
|SISE
|8,35
|838.950.373
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,84
|173.666.643
|% -0,54
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6460
|8,6489
|% 0,58
|
|Euro
|10,1386
|10,1999
|% 1,05
|
|Sterlin
|11,9463
|12,0062
|% 0,81
|
|Frank
|9,3438
|9,4001
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3027
|2,3142
|% 0,84
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|7,01
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|46,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|46,90
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|22,69
|
|Çeyrek
|776
|794
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-1,29
|