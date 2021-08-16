***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2021 12:00
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958227
BIST
13:001.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,50
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
13:008,4730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0441
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4447
13:009,9977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0547
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
13:00483,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,68
|Açılış
|: 483,57
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,33
BIST En Aktif Hisseler13:00
|IZFAS
|6,82
|4.431.410
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.720.070
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|410.475
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|372.093
|% 9,97
|
|PENTA
|71,85
|5.475.226
|% 9,95
|
|KGYO
|7,06
|12.762.295
|% -8,90
|
|DAGI
|3,91
|66.833.077
|% -8,00
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|EDIP
|3,61
|9.405.727
|% -3,73
|
|GARAN
|9,44
|862.746.032
|% 1,83
|
|THYAO
|12,62
|483.188.463
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,55
|342.515.764
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,63
|330.823.393
|% 2,74
|
|ISCTR
|5,54
|280.124.063
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,55
|342.515.764
|% 2,41
|
|GARAN
|9,44
|862.746.032
|% 1,83
|
|ODAS
|1,37
|123.142.521
|% 1,48
|
|AKBNK
|5,63
|330.823.393
|% 2,74
|
|ISCTR
|5,54
|280.124.063
|% 2,40
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4683
|8,4730
|% -0,52
|
|Euro
|9,9787
|9,9977
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,7046
|11,7633
|% -0,60
|
|Frank
|9,2331
|9,2887
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2522
|2,2634
|% -0,54
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-4,21
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|-27,00
|
|Tam
|3.194
|3.275
|-26,65
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-12,89
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,44
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|70,03
|70,03
|-0,56
|