***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2022 12:54
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998871
BIST
15:241.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,50
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.987
15:2413,5698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0959
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
15:2415,3404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0994
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
15:24785,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,52
|Açılış
|: 785,25
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler15:22
|PKENT
|369,20
|32.964.609
|% 9,98
|
|SERVE
|17,24
|681.340
|% 9,53
|
|PARSN
|39,14
|110.805.289
|% 9,33
|
|DESA
|9,23
|15.203.429
|% 7,95
|
|PRZMA
|3,93
|2.243.313
|% 7,38
|
|ORCAY
|57,25
|29.368.690
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|7.403.244
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,10
|1.328.376
|% -7,72
|
|HURGZ
|2,06
|26.583.386
|% -7,62
|
|EUKYO
|4,66
|4.004.563
|% -7,36
|
|THYAO
|27,96
|1.935.411.094
|% 0,58
|
|GARAN
|12,02
|1.293.689.302
|% -2,20
|
|YKBNK
|4,22
|1.249.567.502
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,57
|882.111.230
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,98
|623.477.488
|% -1,72
|
|YKBNK
|4,22
|1.249.567.502
|% -2,54
|
|TSKB
|1,58
|230.997.036
|% -1,86
|
|GARAN
|12,02
|1.293.689.302
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,44
|224.167.099
|% 0,41
|
|AKBNK
|7,98
|623.477.488
|% -1,72
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5524
|13,5693
|% 0,71
|
|Euro
|15,3231
|15,3422
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,3931
|18,4853
|% 0,88
|
|Frank
|14,6459
|14,7341
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6024
|3,6204
|% 0,60
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,11
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,29
|
|Cumhuriyet
|5.229
|5.308
|7,00
|
|Tam
|5.200
|5.332
|2,77
|
|Yarım
|2.514
|2.579
|1,34
|
|Çeyrek
|1.261
|1.290
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|-1,20
|