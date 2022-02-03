***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2022 10:18
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999147
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
0
En Düşük
0
18:0513,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0261
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6023
En Düşük
13,5079
18:0515,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0588
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5933
En Düşük
15,4824
18:05789,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,69
|Açılış
|: 789,54
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
789,94
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRCAS
|4,15
|10.388.352
|% 0,00
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% 0,00
|
|MAGEN
|9,55
|30.730.090
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,77
|74.610.638
|% 0,00
|
|TATGD
|11,91
|10.999.490
|% 0,00
|
|TRCAS
|4,15
|10.388.352
|% 0,00
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% 0,00
|
|MAGEN
|9,55
|30.730.090
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,77
|74.610.638
|% 0,00
|
|TATGD
|11,91
|10.999.490
|% 0,00
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% 0,00
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% 0,00
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% 0,00
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5849
|13,5958
|% 0,19
|
|Euro
|15,5733
|15,5881
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,4169
|18,5092
|% 0,17
|
|Frank
|14,6997
|14,7882
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6117
|3,6298
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,29
|
|Altın Gr.
|788
|788
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|0,23
|