***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:43
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023969
BIST
17:572.416
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -66,93
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
17:5714,8007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0330
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:5715,7858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0479
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:57906,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,89
|Açılış
|: 906,82
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ACSEL
|43,12
|68.953.765
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.992.340
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.663.552
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|284.457.398
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.530.026
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|39,06
|6.934.477.062
|% -1,36
|
|KRDMD
|14,65
|3.126.036.488
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.081.539.449
|% 0,07
|
|SISE
|17,64
|2.017.036.801
|% -1,62
|
|EREGL
|33,12
|1.951.220.945
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,62
|1.394.980.159
|% -5,07
|
|YKBNK
|4,95
|1.940.768.712
|% -3,51
|
|ODAS
|2,40
|846.562.934
|% -3,23
|
|TSKB
|1,90
|411.942.280
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,65
|3.126.036.488
|% -2,72
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7893
|14,7991
|% 0,21
|
|Euro
|15,7670
|15,7831
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,6368
|18,7303
|% -0,73
|
|Frank
|15,3646
|15,4572
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9348
|3,9545
|% 0,16
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,66
|
|Altın Gr.
|907
|908
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,33
|
Seans Raporu
17:55
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
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17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
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17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de