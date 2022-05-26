***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 10:56
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032607
BIST
14:172.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,39
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.421
14:1716,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0186
|Açılış
|: 16,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:1717,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1245
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:17971,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,75
|Açılış
|: 971,01
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler14:17
|MPARK
|33,24
|27.321.215
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.697.031
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|164.125.060
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|PENTA
|407,30
|66.101.065
|% 8,35
|
|KZBGY
|75,20
|42.620.527
|% -9,89
|
|IMASM
|42,82
|7.970.191
|% -7,52
|
|MEPET
|3,87
|28.979.032
|% -4,91
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|NUGYO
|5,30
|74.802.646
|% -4,50
|
|THYAO
|43,10
|2.289.972.116
|% 1,03
|
|SISE
|21,04
|1.620.432.791
|% 0,00
|
|ARCLK
|79,35
|1.211.588.400
|% 6,65
|
|ASELS
|23,84
|789.888.888
|% 0,76
|
|KOZAL
|191,70
|763.589.781
|% 2,35
|
|SKBNK
|1,33
|240.217.784
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,61
|342.546.742
|% 0,38
|
|HALKB
|5,62
|732.991.225
|% -0,71
|
|DOHOL
|3,71
|362.140.269
|% 1,64
|
|SISE
|21,04
|1.620.432.791
|% 0,00
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3712
|16,3832
|% 0,11
|
|Euro
|17,5593
|17,5940
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,5794
|20,6826
|% 0,31
|
|Frank
|16,9932
|17,0955
|% 0,34
|
|Riyal
|4,3498
|4,3716
|% 0,04
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-10,31
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.418
|6.580
|-24,66
|
|Yarım
|3.102
|3.183
|-11,94
|
|Çeyrek
|1.556
|1.591
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,54
|