***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2022 11:01
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037139
BIST
13:292.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,54
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
13:2917,2710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
13:2918,0528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0611
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
13:291.010,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.010,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler13:29
|IDEAS
|19,69
|14.746.325
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.290.008
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.734.520
|% 9,92
|
|PENTA
|472,40
|47.764.396
|% 9,71
|
|BRKO
|1,37
|1.955.016
|% 9,60
|
|TSGYO
|4,94
|4.458.360
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,28
|70.195.402
|% -6,88
|
|KAPLM
|53,20
|1.165.392
|% -5,59
|
|SUMAS
|62,00
|342.066
|% -4,62
|
|YGGYO
|18,30
|2.333.448
|% -4,49
|
|THYAO
|46,90
|2.343.029.899
|% -0,21
|
|EREGL
|30,74
|985.018.807
|% -1,28
|
|SISE
|21,60
|870.268.700
|% -2,53
|
|SASA
|42,96
|748.060.018
|% 0,80
|
|KRDMD
|13,00
|613.953.493
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,59
|309.589.726
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,66
|383.422.288
|% -1,48
|
|ODAS
|2,83
|212.865.795
|% 0,35
|
|MOBTL
|1,79
|116.834.572
|% -4,28
|
|DOHOL
|4,02
|238.720.329
|% -0,99
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2600
|17,2710
|% 0,05
|
|Euro
|18,0251
|18,0528
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,8286
|20,9330
|% -0,19
|
|Frank
|17,3031
|17,4074
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5875
|4,6105
|% 0,06
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-16,00
|
|Tam
|6.710
|6.810
|-8,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,96
|