***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 17:58
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058174
BIST
17:493.058
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -63,15
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:4918,1575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:4918,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0663
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:491.021,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.021,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:47
|HKTM
|17,71
|3.454.017
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.732.635
|% 9,99
|
|BJKAS
|7,50
|361.446.734
|% 9,97
|
|OBASE
|17,42
|255.078.459
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.740.463
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|311,30
|57.983.970
|% -8,25
|
|ISCTR
|7,57
|5.181.292.372
|% -7,68
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|THYAO
|68,95
|10.341.163.162
|% 1,70
|
|ISCTR
|7,57
|5.181.292.372
|% -7,68
|
|YKBNK
|6,07
|4.007.596.183
|% -3,34
|
|GARAN
|23,10
|3.345.696.369
|% 0,09
|
|SISE
|24,80
|2.335.878.081
|% -3,20
|
|YKBNK
|6,07
|4.007.596.183
|% -3,34
|
|ISCTR
|7,57
|5.181.292.372
|% -7,68
|
|EKGYO
|3,81
|2.228.081.987
|% -4,03
|
|ALBRK
|2,34
|964.745.528
|% 2,18
|
|DOHOL
|4,95
|925.851.789
|% -1,79
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1479
|18,1576
|% 0,27
|
|Euro
|18,1454
|18,1596
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,3266
|21,4336
|% -0,18
|
|Frank
|18,6787
|18,7913
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8167
|4,8408
|% 0,17
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.850
|6.910
|-6,00
|
|Yarım
|3.338
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
17:47
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