***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 10:00
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063840
BIST
10:563.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 7,20
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
10:5618,2899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2948
En Düşük
18,2293
10:5618,2790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
10:56977,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,36
|Açılış
|: 977,11
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler10:56
|SMRTG
|45,98
|93.879.491
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|6.036.546
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|22.605.443
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|23.411.109
|% 9,95
|
|CANTE
|94,10
|10.608.836
|% 9,67
|
|ISGYO
|15,38
|3.808.242
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|108.029.339
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|3.083.282
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|3.759.040
|% -9,82
|
|GARAN
|20,62
|1.175.905.035
|% -5,33
|
|EKGYO
|4,54
|917.529.891
|% 3,89
|
|HALKB
|9,28
|742.779.459
|% -6,64
|
|AKBNK
|12,08
|704.799.548
|% -0,90
|
|ASELS
|33,80
|664.824.332
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,54
|917.529.891
|% 3,89
|
|HALKB
|9,28
|742.779.459
|% -6,64
|
|YKBNK
|7,28
|544.258.116
|% -0,68
|
|ZOREN
|3,40
|202.332.066
|% 8,28
|
|ISCTR
|8,69
|508.806.139
|% -0,80
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2828
|18,2899
|% 0,19
|
|Euro
|18,2574
|18,2790
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,7547
|20,8588
|% -0,16
|
|Frank
|18,7957
|18,9090
|% -0,25
|
|Riyal
|4,8520
|4,8763
|% 0,17
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-13,95
|
|Altın Gr.
|976
|977
|-6,89
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.639
|6.731
|19,00
|
|Yarım
|3.235
|3.278
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|-0,63
|
Seans Raporu
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