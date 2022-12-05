***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 14:01
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084303
BIST
15:174.995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 31,92
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
15:1718,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
15:1719,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0605
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
15:171.075,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,55
|Açılış
|: 1.075,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler15:17
|EMKEL
|5,17
|28.550.721
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|98.068.650
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|298.259.766
|% 9,99
|
|KZBGY
|23,58
|492.836.394
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|713.811.578
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|364.918.065
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|101.983.445
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|73.469.388
|% -9,97
|
|YESIL
|4,44
|9.570.651
|% -9,94
|
|EREGL
|43,80
|8.372.792.047
|% 5,75
|
|KRDMD
|16,23
|7.691.150.187
|% 9,96
|
|THYAO
|132,80
|7.644.073.993
|% 3,51
|
|EKGYO
|7,29
|3.344.621.118
|% 2,10
|
|PETKM
|18,14
|2.352.126.110
|% 3,30
|
|KRDMD
|16,23
|7.691.150.187
|% 9,96
|
|EKGYO
|7,29
|3.344.621.118
|% 2,10
|
|ADESE
|1,85
|416.623.895
|% 9,47
|
|EREGL
|43,80
|8.372.792.047
|% 5,75
|
|ISCTR
|10,34
|1.965.873.640
|% -0,96
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6405
|% 0,03
|
|Euro
|19,6814
|19,6898
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,8292
|22,9437
|% 0,04
|
|Frank
|19,8501
|19,9697
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-2,56
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|7.179
|7.288
|-4,00
|
|Tam
|7.203
|7.261
|-13,00
|
|Yarım
|3.493
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|2,29
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32HEDEF
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 335 adet işlem
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15:31GARFA
Yüzde 7.57 oranında artışla 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 229 adet işlem
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15:30XU100
Endeks 4, 987 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 82, 115.00 milyon TL de
-
15:30TATGD
Yüzde 4.48 oranında artışla 34.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 875 adet işlem
-
15:29KRDMA
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 286, 387 adet işlem