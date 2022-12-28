***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 11:38
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090556
BIST
13:585.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -30,21
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:5818,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0471
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:5819,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0383
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:581.084,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.084,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:56
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.062.520
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|481.948.521
|% 9,95
|
|PLTUR
|17,36
|15.731.111
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|219,50
|108.814.177
|% -9,67
|
|KOZAL
|601,20
|4.080.959.106
|% -9,31
|
|CMBTN
|565,60
|37.519.736
|% -7,90
|
|KOZAL
|601,20
|4.080.959.106
|% -9,31
|
|THYAO
|140,00
|3.563.838.799
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,02
|3.318.608.539
|% 4,78
|
|ASELS
|58,00
|2.565.345.070
|% 0,09
|
|KRDMD
|17,94
|2.444.198.444
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,19
|1.424.955.645
|% -1,44
|
|KRDMD
|17,94
|2.444.198.444
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,75
|1.574.399.862
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,86
|1.612.019.601
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,02
|346.098.298
|% -1,95
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7047
|18,7135
|% 0,23
|
|Euro
|19,9126
|19,9339
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4666
|22,5792
|% 0,35
|
|Frank
|20,0507
|20,1715
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9586
|4,9835
|% 0,13
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-10,79
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|0,00
|
|Tam
|7.327
|7.377
|-22,00
|
|Yarım
|3.548
|3.612
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,32
|