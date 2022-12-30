***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 10:06
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091365
BIST
10:505.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 57,33
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.550
En Düşük
5.511
10:5018,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:5019,9586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0296
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:501.093,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.093,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:48
|RYSAS
|23,76
|14.132.184
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|2.003.265
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.850.278
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|RYGYO
|15,63
|106.560.276
|% 9,68
|
|ULUFA
|10,53
|34.789.766
|% -8,59
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|MANAS
|55,80
|19.361.058
|% -3,79
|
|PEGYO
|5,46
|8.484.364
|% -3,70
|
|TUPRS
|527,40
|1.462.446.709
|% 4,13
|
|ASELS
|59,80
|1.246.558.396
|% 1,70
|
|THYAO
|143,50
|1.223.400.184
|% 0,84
|
|TCELL
|39,42
|1.192.860.512
|% 3,19
|
|TTKOM
|24,64
|1.146.499.727
|% 6,12
|
|EKGYO
|8,67
|742.291.959
|% 0,58
|
|YKBNK
|12,09
|623.599.384
|% 0,75
|
|SKBNK
|3,11
|157.950.134
|% 1,63
|
|TTKOM
|24,64
|1.146.499.727
|% 6,12
|
|KRDMD
|18,50
|853.052.278
|% 2,27
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7194
|% 0,08
|
|Euro
|19,9372
|19,9463
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,4676
|22,5803
|% -0,17
|
|Frank
|20,1656
|20,2871
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9624
|4,9873
|% 0,05
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|1,95
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.368
|7.426
|-7,00
|
|Yarım
|3.568
|3.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,32
|