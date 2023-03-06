***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2023 12:39
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120353
BIST
14:285.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 121,49
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2818,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2820,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:281.124,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.124,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BVSAN
|46,20
|57.338.707
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.681.808
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|406.279.486
|% -9,99
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|KMPUR
|109,60
|217.772.596
|% -4,36
|
|SELGD
|6,69
|4.046.239
|% -4,29
|
|KGYO
|31,64
|24.379.142
|% -4,12
|
|EREGL
|43,74
|4.733.486.587
|% -0,55
|
|KRDMD
|20,72
|2.145.537.266
|% -1,43
|
|TUPRS
|626,20
|2.142.925.236
|% 2,57
|
|THYAO
|140,50
|2.123.786.283
|% 1,30
|
|AKBNK
|18,07
|2.063.788.906
|% 3,79
|
|YKBNK
|10,28
|1.831.687.862
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,22
|1.235.191.797
|% 1,61
|
|ISCTR
|12,45
|1.415.979.446
|% 5,60
|
|AKBNK
|18,07
|2.063.788.906
|% 3,79
|
|EREGL
|43,74
|4.733.486.587
|% -0,55
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8944
|18,8985
|% 0,05
|
|Euro
|20,0976
|20,1047
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6203
|22,7338
|% -0,28
|
|Frank
|20,1276
|20,2488
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0205
|5,0457
|% 0,05
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.638
|7.686
|43,00
|
|Yarım
|3.732
|3.761
|21,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.880
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-1,41
|
Seans Raporu
14:26
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14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 29 artarak (% 2.43 ) 5, 872
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14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
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14:41XU100
Endeks 5, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 48, 346.00 milyon TL de
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14:41CEOEM
Yüzde 7.33 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 283, 622 adet işlem
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14:40METRO
Yüzde 9.50 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 133, 876 adet işlem