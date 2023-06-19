***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2023 13:13
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159756
BIST
13:205.393
En Düşük
|Değişim
|: -1,51%
|| -82,61
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:2023,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0525
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:2025,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:201.484,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.484,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:20
|DOBUR
|41,58
|16.296.875
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.160.436
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.961.904
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.620.394
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.084.882
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|81,95
|3.094.216
|% -5,04
|
|PARSN
|86,35
|77.104.716
|% -4,80
|
|THYAO
|178,20
|3.566.914.381
|% -1,38
|
|ASTOR
|56,50
|2.120.530.623
|% 4,63
|
|AKBNK
|18,66
|1.336.814.121
|% -1,22
|
|YKBNK
|12,47
|1.238.348.054
|% -2,58
|
|PENTA
|27,82
|1.222.553.600
|% 6,84
|
|YKBNK
|12,47
|1.238.348.054
|% -2,58
|
|ADESE
|1,46
|142.846.694
|% -1,35
|
|ZOREN
|2,97
|261.769.205
|% 1,02
|
|ODAS
|6,92
|560.166.876
|% 6,13
|
|ISCTR
|13,15
|998.817.309
|% -2,01
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6629
|23,6668
|% 0,22
|
|Euro
|25,8315
|25,8437
|% 0,02
|
|Sterlin
|30,2271
|30,3787
|% 0,15
|
|Frank
|26,2980
|26,4564
|% -0,07
|
|Riyal
|6,2902
|6,3217
|% 0,19
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|-46,00
|
|Tam
|9.750
|9.998
|-42,07
|
|Yarım
|4.780
|4.851
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.425
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|-0,05
|