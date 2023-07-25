***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2023 10:46
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174903
BIST
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13:436.697
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,65
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
13:4326,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0139
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
13:4329,7913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0443
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
13:431.699,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.699,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler13:43
|BIENY
|57,75
|1.456.269.983
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|325.664.760
|% 10,00
|
|KUTPO
|61,60
|61.171.819
|% 10,00
|
|CELHA
|42,46
|41.620.657
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|57.839.388
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.350.241
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|116.659.683
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|9.590.184
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,85
|1.807.383
|% -9,77
|
|CANTE
|17,47
|1.761.037.850
|% -8,63
|
|ASTOR
|106,60
|8.465.435.293
|% -0,09
|
|THYAO
|222,70
|3.779.455.844
|% 0,41
|
|EUPWR
|182,60
|3.717.372.050
|% -5,04
|
|ASELS
|72,15
|3.587.232.107
|% 2,63
|
|GESAN
|96,45
|2.916.288.979
|% -5,07
|
|ZOREN
|4,12
|815.907.977
|% -5,07
|
|YKBNK
|13,25
|2.470.545.011
|% 3,68
|
|ODAS
|10,08
|1.327.067.995
|% -4,82
|
|GSDHO
|4,02
|468.612.287
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,99
|340.100.483
|% 1,01
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9471
|26,9557
|% 0,05
|
|Euro
|29,7737
|29,7913
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,5123
|34,6854
|% 0,06
|
|Frank
|30,8741
|31,0601
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1644
|7,2003
|% -0,12
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|5,99
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.700
|3,80
|
|Cumhuriyet
|11.317
|11.488
|-38,00
|
|Tam
|11.064
|11.147
|-7,00
|
|Yarım
|5.523
|5.599
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,31
|0,17
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|0,02
|