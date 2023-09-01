***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2023 17:05
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190891
BIST
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17:328.044
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 126,04
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3226,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0244
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3228,8827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0841
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:321.663,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.663,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BRSAN
|836,00
|2.080.481.099
|% 10,00
|
|IZENR
|59,40
|3.676.324.993
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|847.592.254
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.158.053
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.960.367
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|476.855.877
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,74
|262.491.652
|% -6,94
|
|FZLGY
|21,10
|423.120.524
|% -6,55
|
|THYAO
|254,20
|10.186.926.653
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ASTOR
|142,60
|6.947.995.601
|% -0,97
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,30
|5.675.556.313
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,74
|3.823.885.424
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.760.959.052
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.187.627
|% 2,75
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7116
|26,7204
|% 0,11
|
|Euro
|28,8805
|28,8890
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,6284
|33,7971
|% -0,20
|
|Frank
|30,0815
|30,2627
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1009
|7,1365
|% 0,16
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,37
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.984
|11.095
|1,00
|
|Yarım
|5.509
|5.569
|1,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|1,23
|
Seans Raporu
17:30
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