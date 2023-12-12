***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2023 10:31
***KGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224802
BIST
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12:317.687
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -41,28
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:3129,0352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:3131,3554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1090
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4058
En Düşük
31,0997
12:311.851,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.851,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:31
|CATES
|83,60
|7.936.399
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.415.227
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|224.047.450
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|277.928.194
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|30.277.301
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.478.489
|% -9,92
|
|AGROT
|14,02
|1.556.966.391
|% -8,19
|
|VRGYO
|23,12
|100.996.375
|% -7,45
|
|PRZMA
|44,26
|30.961.196
|% -7,33
|
|THYAO
|245,10
|3.571.361.560
|% -0,49
|
|AGROT
|14,02
|1.556.966.391
|% -8,19
|
|TUPRS
|148,90
|1.302.455.981
|% 0,07
|
|ISCTR
|22,04
|1.190.767.677
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,73
|1.045.240.879
|% 0,71
|
|AGROT
|14,02
|1.556.966.391
|% -8,19
|
|EKGYO
|7,39
|543.246.729
|% -1,60
|
|KATMR
|2,17
|125.927.187
|% 5,85
|
|ISCTR
|22,04
|1.190.767.677
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,73
|1.045.240.879
|% 0,71
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0290
|29,0352
|% 0,12
|
|Euro
|31,3414
|31,3554
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,3354
|36,5176
|% 0,11
|
|Frank
|32,9700
|33,1687
|% 0,28
|
|Riyal
|7,7168
|7,7555
|% 0,13
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|921,97
|923,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,07
|973,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,42
|76,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,60
|1.984,94
|% 0,66
|