***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2022 17:00
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Ergin Öztürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027300
BIST
17:552.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,34
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:5514,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0908
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:5515,8373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1252
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:55906,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,49
|Açılış
|: 906,20
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SMRTG
|20,48
|287.949.463
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|62.976.020
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.875.002
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|103.756.653
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.569.219
|% 9,97
|
|PETUN
|24,12
|65.878.912
|% -9,26
|
|SELVA
|18,18
|27.982.972
|% -7,62
|
|ETILR
|9,19
|7.600.930
|% -7,17
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,34
|41.267.367
|% -6,50
|
|SISE
|19,42
|5.339.592.076
|% 3,24
|
|THYAO
|42,22
|3.257.765.636
|% -1,08
|
|TUPRS
|253,60
|1.855.328.101
|% 3,38
|
|AKBNK
|8,73
|1.509.793.415
|% -0,57
|
|KOZAL
|184,70
|1.447.787.661
|% 3,94
|
|SISE
|19,42
|5.339.592.076
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,83
|1.148.823.323
|% -0,21
|
|ODAS
|2,50
|479.072.065
|% -6,02
|
|AKBNK
|8,73
|1.509.793.415
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,68
|452.100.683
|% -1,11
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9443
|14,9550
|% 0,63
|
|Euro
|15,8212
|15,8365
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,3872
|18,4794
|% 0,47
|
|Frank
|15,1035
|15,1945
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,59
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,38
|