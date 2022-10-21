***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2022 12:19
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 19.10.2022
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Maruf Işıkdağ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073255
BIST
12:253.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 14,16
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.920
En Düşük
3.888
12:2518,6049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
12:2518,1286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0795
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1136
12:25970,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,92
|Açılış
|: 970,35
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler12:23
|SMRTG
|75,90
|373.290.571
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|238.005.242
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|108.895.115
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|25.358.623
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.947.845
|% 9,99
|
|ETILR
|8,79
|55.556.024
|% -5,28
|
|OZGYO
|3,64
|48.642.874
|% -3,45
|
|SMART
|8,16
|14.883.289
|% -3,32
|
|SONME
|43,64
|7.485.689
|% -3,19
|
|NTGAZ
|29,30
|45.941.293
|% -3,17
|
|THYAO
|98,60
|2.643.138.485
|% -0,45
|
|TUPRS
|374,90
|1.605.269.589
|% 1,82
|
|SASA
|88,80
|1.126.769.307
|% 4,16
|
|YKBNK
|9,62
|1.063.972.977
|% -0,72
|
|AKBNK
|15,66
|980.706.758
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,49
|615.419.407
|% -0,22
|
|TSKB
|2,87
|369.013.062
|% 2,50
|
|ISGYO
|7,22
|881.753.981
|% 8,90
|
|SKBNK
|1,97
|224.645.499
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,62
|1.063.972.977
|% -0,72
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5920
|18,6050
|% -0,01
|
|Euro
|18,1168
|18,1269
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,6445
|20,7480
|% -0,89
|
|Frank
|18,3303
|18,4407
|% -0,69
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,09
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,54
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.665
|-59,00
|
|Tam
|6.591
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.211
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,99
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,54
|91,54
|-0,84
|