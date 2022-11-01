***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2022 09:16
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Maruf Işıkdağ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075774
BIST
10:374.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 82,32
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.064
En Düşük
3.987
10:3718,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:3718,4745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0709
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:37984,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,74
|Açılış
|: 984,61
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:37
|VAKKO
|33,88
|4.484.289
|% 10,00
|
|BRLSM
|18,01
|51.186.165
|% 9,95
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|SMRTG
|94,10
|165.217.692
|% 9,48
|
|LIDER
|47,70
|19.077.199
|% -10,00
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|16.735.242
|% -9,98
|
|KRTEK
|24,80
|31.632.026
|% -9,36
|
|YKSLN
|10,80
|38.671.142
|% -9,09
|
|THYAO
|103,50
|1.451.707.804
|% 2,17
|
|SASA
|129,80
|951.925.785
|% 7,99
|
|SISE
|33,84
|899.420.443
|% 1,87
|
|TUPRS
|388,40
|591.195.032
|% 2,48
|
|EKGYO
|4,46
|582.604.706
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,46
|582.604.706
|% 1,13
|
|YKBNK
|9,37
|409.332.672
|% 1,74
|
|AKBNK
|14,88
|544.744.438
|% 1,78
|
|ISCTR
|9,41
|340.831.660
|% 0,97
|
|DOHOL
|6,05
|191.808.221
|% 1,51
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6140
|18,6178
|% 0,06
|
|Euro
|18,4662
|18,4745
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,3667
|21,4738
|% 0,50
|
|Frank
|18,5697
|18,6816
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|9,40
|
|Altın Gr.
|984
|984
|7,30
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.622
|6.688
|37,00
|
|Yarım
|3.227
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,64
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|1,30
|
Seans Raporu
10:37
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10:51XU100
Endeks 4, 062 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 08 üstünde . İşlem hacmi 14, 912.00 milyon TL de
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10:51HURGZ
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 016, 869 adet işlem
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10:48SASA
Yüzde 7.82 oranında artışla 129.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 375, 742 adet işlem
-
10:47BRLSM
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 878, 037 adet işlem
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10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, KOZAL