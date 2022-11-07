***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2022 12:17
***KGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Maruf Işıkdağ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077213
BIST
12:194.317
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 100,11
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:1918,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0407
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:1918,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0889
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:191.004,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.004,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:17
|EREGL
|36,62
|4.882.040.898
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|70.815.969
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|63.080.366
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.459.735
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|14.078.451
|% -9,93
|
|PRKME
|14,22
|81.255.808
|% -9,02
|
|ULAS
|8,54
|5.780.610
|% -8,17
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ARENA
|16,75
|34.102.299
|% -7,71
|
|EREGL
|36,62
|4.882.040.898
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,88
|4.185.497.555
|% 6,77
|
|THYAO
|103,70
|3.190.584.624
|% -0,48
|
|SASA
|147,80
|1.847.515.195
|% 3,00
|
|PETKM
|14,17
|1.792.688.866
|% 1,21
|
|KRDMD
|13,88
|4.185.497.555
|% 6,77
|
|EKGYO
|4,69
|1.135.429.215
|% 1,96
|
|EREGL
|36,62
|4.882.040.898
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,29
|1.220.250.240
|% 3,80
|
|PETKM
|14,17
|1.792.688.866
|% 1,21
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6007
|18,6101
|% 0,24
|
|Euro
|18,5915
|18,5998
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,2565
|21,3631
|% 0,92
|
|Frank
|18,6848
|18,7973
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,21
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,67
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-13,00
|
|Tam
|6.709
|6.762
|128,00
|
|Yarım
|3.269
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,80
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,88
|97,88
|-0,69
|